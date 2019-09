La cofundadora de UPyD y exdirigente del PSOE, Rosa Díez, ha participado en un acto del PP junto con el líder del partido, Pablo Casado y la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo. Se trata de las jornadas 'España en defensa de lo común' celebradas en el Congreso.

El objetivo del evento era el de "buscar insistentemente la suma y lo común" para reagrupar a las formaciones de centroderecha, según ha explicado Álvarez de Toledo. Una línea en la que el Partido Popular trabaja desde que registraron la marca 'España Suma' en todas las comunidades autónomas para poder concurrir en coalición con Ciudadanos y Vox si hubiese una repetición electoral.

Durante el acto, Díez se ha mostrado como una "española sin partido" y ha asegurado que echa en falta ser diputada en el Congreso. "Vivo muy feliz, pero echo en falta el Congreso" porque "nunca he hecho una cosa más importante en mi vida que estar aquí representando a los españoles. No he hecho una cosa más grande en mi vida", ha argumentado la política.

Cuando Casado tomaba la palabra no ha dudado en elogiar a Díez durante su discurso: "Creo que esta casa también la echa mucho de menos".

Y a estos elogios se ha sumado Álvarez de Toledo, que se ha referido a la fundadora de UPyD como una "mujer valiente" y una "impresionante política" que "brilló en esta casa (el Congreso)" y de la que no se puede "prescindir".

Elogios, pero también críticas

Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, en una entrevista en 'Cadena Ser' ha criticado este acercamiento por parte del grupo popular a una política de la que ha dicho que tiene "una personalidad muy versátil".

Además, ha recordado que Rosa Díez "arremetía mucho" contra el PP en el pasado, por lo que su participación en dicho acto le ha resultado "sorprendente".