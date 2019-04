La oposición "flipa" con que el ministro Dastis no haya leído el informe del Consejo de Estado sobre el Yak-42

NO PONE FECHA A LA SALIDA DE TRILLO DE LA EMBAJADA DE REINO UNIDO

La oposición ha preguntado al ministro de Exteriores Alfonso Dastis sobre el dictamen del Yak-42 en el Senado y éste ha respondido que no lo ha leído. Además ha defendido la trayectoria de Trillo y asegura no saber cuándo dejará la embajada de Reino Unido. La oposición se ha quedado perpleja ante la respuesta. "Como diría mi hijo, ¡yo flipo!... cómo es posible que no haya leído el informe", ha expresado Andrés Gil, portavoz del PSOE en la Comisión de Exteriores.