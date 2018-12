Reunión "sin líneas rojas" entre Sánchez y Torra: la Generalitat habla de "cumbre entre gobiernos" y el Ejecutivo lo suaviza

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, se hará finalmente a las 19:00 horas en el Palau de Pedralbes, según la convocatoria que ha difundido el Govern.

La misma convocatoria no concreta el formato del encuentro ni qué ministros y consellers participarán, y señala que Torra y Sánchez "encabezarán la cumbre convocada entre los gobiernos catalán y español". Por su parte, Adriana Lastra ha asegurado que el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no será una reunión bilateral porque para que lo fuera "tendría que darse entre dos Gobiernos de dos Estados y no es el caso".

En paralelo a la reunión entre Sánchez y Torra, la vicepresidenta de Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, tendrán un encuentro de trabajo con sus interlocutores habituales, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consellera de Presidencia y Portavoz, Elsa Artadi.

Al término de la cita entre el presidente Sánchez y el presidente Torra, la ministra Batet comparecerá ante los medios de comunicación.