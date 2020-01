La Fiscalía del Tribunal Supremo no se opone a la petición del president de la Generalitat, Quim Torra, para que quede en suspenso la resolución de la Junta Electoral Central del pasado 3 de enero, que le retiró su credencial de diputado en el Parlamento catalán.

En un escrito presentado este viernes, entiende que, "en orden a la prudente y equilibrada preservación" de los intereses en conflicto, chasta que el Alto Tribunal resuelva si la decisión de la JEC es conforme o no a derecho.

"Una sentencia favorable al recurrente determinaría una privación en principio temporal y reparable o reversible de su condición de diputado, pero no se puede dar la espalda a la evidencia de que, en la práctica, el ejercicio de su mandato, en función de la duración del proceso, podría verse notablemente recortado o incluso desvirtuado por completo, conforme el transcurso del tiempo fuera restando margen residual para, en suma, el disfrute y ejercicio efectivo del derecho fundamental que invoca", dice en una de las páginas del informe.

Cree que la JEC no es competente para inhabilitarlo

Y añade otro dato importante. Considera que la JEC no es competente para inhabilitarlo: ""La LOREG no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (excepción hecha de lo que ocurre con las elecciones al Parlamento Europeo, ex art. 224, que precisamente por ello parece configurarse como una norma especial), facultades o competencia alguna para: a) anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y b) declarar vacantes sus escaños".