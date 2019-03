La familia de Franco no dará su consentimiento para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos

AFIRMAN QUE ES UN "JUEGO POLÍTICO" DEL GOBIERNO

La familia de Franco no dará su consentimiento porque dicen que no pueden confirmar que su tumba no sea profanada en otro sitio. Son las primeras palabras de la familia tras el anuncio del Gobierno. El nieto del dictador, Francis Franco, ha afirmado en 'El Independiente' que la exhumación de su abuelo es un "juego político" del Gobierno de Sánchez.