¿Aleja la declaración de Correa en la Gürtel una posible abstención del PSOE?

Con la Gürtel de fondo, Podemos insiste en que el PP no puede llegar al Gobierno. "Correa lleva a juicio lo que se decía en las calles: el PP es corrupción y Génova, su casa. ¿Quiere también el PSOE ser huésped del delito?", ha señalado Pablo Iglesias. Le piden al PSOE que no ceda. "Ojalá esto sea un incentivo para que el PSOE no apoye al PP", ha expresado Carolina Bescansa.

Pero para los socialistas no hay nada nuevo. "Viene a confirmar lo que se sospechaba, que hay una estructura para delinquir", ha afirmado Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE.

Desde el Gobierno reconocen avances. "Han cambiado algunas cosas, hay un atisbo de un cambio de situación", explica Soraya Sáenz de Santamaría.

En el PSOE, sigue haciendo debate y algunos insisten en el 'no' porque abstenerse a la larga sería peor. "Quizás vayamos a las elecciones futuras y a los votantes no se les hay olvidado que hemos avalado al PP", comenta Patxi López. El Comité Federal del PSOE se reunirá la semana que viene y decidirá la postura final.