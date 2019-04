La CUP aprueba desligarse del acuerdo con Junts pel Sí

La CUP hace tambalear su pacto con Junts Pel Sí. En la asamblea nacional celebrada han aprobado una enmienda para, dicen, "librarse" así del pacto de estabilidad firmado con Junts Pel Sí. Desde la CUP consideran que su acuerdo es un obstáculo para que el partido pueda ampliar sus horizontes independentistas de izquierdas. Además, aseguran que la ruptura con el Estado está siendo más lenta de lo que la CUP quería.

"No ha habido voluntad, parecía que el proceso no acababa nunca, esto se tiene que revertir de forma inmediata", explica Xavier Generó, miembro del secretariado nacional de la CUP. Lo que no ha quedado claro es si todo esto supondrá la ruptura del pacto con Junts Pel Sí. "Queremos dejar claro que esta ruptura o se materializa con pasos firmes o no estaremos ligados de pies y manos a una estabilidad que suponga avanzar en este camino", asegura Generó.

La relación entre ambas formaciones ha pasado por tiras y aflojas. Hace unos meses llegaron a un acuedo in extremis para investir a Carles Puigdemont como nuevo President de Catalunya. Esta enmienda para "librarse" de Junts Pel Sí llega a pocos días de que el Govern formado por Convergencia Democrática de Catalunya y ERC presente los presupuestos de la Generalitat de 2016 que tienen que negociar precisamente con la CUP.

Joan Tardá, de ERC, ha querido mostrar su apoyo al President Puigdemont y a Oriol Junqueras y asegura, a través de Twitter, que "ahora, más que nunca, hay que tener voluntad de entendimiento con la CUP". Sin embargo, desde la CUP reivindican tener "las manos libres" porque, dicen, el acuerdo de estabilidad con Junts Pel Sí ha sido "una cárcel".