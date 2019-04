La CUP no renuncia a la vía unilateral y avisa de que "no es un capricho de cuatro locos"

Las candidaturas que encabezan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han alcanzado un acuerdo con nueve compromisos, en el que sopesan aparcar la vía unilateral y plantean en cambio una "negociación bilateral" con el Estado y con la Unión Europea que haga posible la "plena independencia" de Cataluña y la "efectiva y pacífica articulación democrática de la república catalana".

Además, el borrador del acuerdo propone impulsar un pacto de país para ensanchar la "amplia mayoría" en favor del derecho a la autodeterminación, se rechaza la aplicación del 155 y se reclama la libertad de los "presos políticos".

En declaraciones a los medios en la sede de la CUP, Gibert ha desvelado que Junts pel Catalunya, ERC y la CUP negocian un posicionamiento conjunto de cara a la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, y que su partido comparte la mayoría de puntos como el rechazo a la judicialización de la política y pedir el "cese de la represión".

No obstante, la dirigente de la CUP ha situado la vía unilateral para la implementación de la república catalana como una línea roja a la que no piensan renunciar, y ha manifestado en este sentido "cierta preocupación" de la formación anticapitalista por el posicionamiento de JxC y ERC. Gibert, así, ha advertido de que la CUP no piensa aparcar la vía unilateral porque supondría renunciar a "nuestros postulados" y "no podemos renunciar de ningún modo a lo que somos y a lo que pensamos".

"El mensaje que estaríamos dando es que cada vez que te amenacen te quedas parado, inmovilizado y en casa sin hacer nada, cuando es muy importante seguir en la defensa de lo que creemos que es justo", ha añadido la dirigente de la CUP.

Además, ha recalcado que proponer por "enésima vez" una negociación bilateral con el Estado es un "retroceso" y "hace referencia a un escenario pasado que no plantea ningún avance" en la materialización de la república catalana. En este sentido, ha avisado asimismo de que se estaría "supeditando" la voluntad del pueblo de Cataluña a las "ganas que haya en el otro lado -el Estado-" de solucionar el conflicto. "Nos remitimos a los hechos sobre la actuación de un Estado autoritario", ha puntualizado.