La consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Campuzano, ha avanzado su intención de no recibir la vacuna contra el coronavirus. En una entrevista en 'Onda Regional' este martes, la diputada regional expulsada de Vox ha argumentado que evitará el pinchazo para ser "honesta" consigo misma.

"Si personalmente pienso que no me voy a vacunar, no puedo decir lo contrario. Tengo que ser honesta conmigo misma; no voy a hacer una defensa de la vacuna y luego no voy a vacunarme. No digo nada en contra de la vacuna, digo que no me voy a vacunar", explica.

Sin embargo, sí que aclara que si es convencida "de que verdaderamente el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, se ha salvado la crisis y que no tiene efectos secundarios", finalmente sí que se vacunaría.

"Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo", afirma Campuzano entre risas.