La candidata de Vox por Ourense reconoce que ha estado allí de paso: "El año pasado hice parte del Camino de Santiago"

Vox respeta una fecha como el Viernes Santo y no tiene campaña activa, sin embargo, ven la luz entrevistas como la que ha concedido a La Voz de Galicia la candidata de Vox al Congreso por Ourense.

La cabeza de lista por Ourense al Congreso, Begoña Conde, es tía de Santiago Abascal. Es nacida en Álava y así responde cuando le preguntan si ha estado alguna vez en Ourense antes: "Por Orense siempre paso cuando vamos a La Coruña y a Vigo, el año pasado hice una parte del Camino de Santiago y me sorprendió gratamente porque es precioso conocer los pueblos".

Mucho arraigo no tiene en Ourense, como parece que tampoco tiene mucho arraigo con Albacete el cabeza de lista de Vox al Congreso por esta provincia, Rafa Lomana, hermano de Carmen Lomana.

La propia Carmen Lomana ha admitido que su hermano no tiene muchos vínculos con Albacete. "Ojalá les vaya fenomenal, pero mi hermano no ha estado en su vida en Albacete. No tiene ningún tipo de preparación política, ni siquiera tiene una carrera", dijo Carmen Lomana en Espejo Público el 3 de abril.