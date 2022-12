En su primer discurso como President, Pugidemont prometió dejarse la piel por la independencia, pero pocas semanas después, en una de las reuniones privadas para definir la hoja de ruta, reconocía a su equipo más cercano que serían necesarios más apoyos

"A nivel internacional nos piden un 50% y hacer pasos que parezcan definitivos, sin el 50% no será entendido", es una de las anotaciones manuscritas en la libreta de Josep María Jové, número dos de Junqueras. En ese mismo encuentro, el propio Junqueras o Marta Rovira habrían dicho que "un referéndum no pactado no tenía sentido".

Mientras, Romeva apostaba por "ir hasta el final" para que "desde fuera presionaran al Estado". Jové apuntó todo como una conclusión tras otra de las reuniones clave para el procés: "Es evidente que no habrá ninguna propuesta española, por tanto unilateralidad".

En otro momento, Puigdemont, al que se alude como un "indepe que no parará", se pregunta también "qué legalidad se impondrá y seguirá la gente" y duda de la viabilidad del referéndum.

Al respecto, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha dicho que "las investigaciones están demostrando la estrategia para realizar un golpe". Anotaciones que Jové recogió desde febrero de 2015 a noviembre de 2016.