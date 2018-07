JxCat, ERC y la CUP se reúnen con la duda de qué harán si el Constitucional tumba la investidura de Puigdemont

Las tres formaciones independentistas, JxCat, ERC y la CUP, se han reunido en el Parlament para analizar la situación tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que creen que no tiene sentido. "Es una aberración y un despropósito jurídico", dice Carles Campuzano, del PDeCAT.

Por eso esperan que el Constitucional no lo admitirá a tramite. Pero si lo hace, quedaría directamente suspendido el pleno, y ahi los independentistas pueden seguir adelante y desobedecer o buscar a otro candidato.

Desde Junts per Catalunya creen que no pueden ceder porque afirman la candidatura de Puigdemont es legítima y si ceden en eso, "ceden en todo". Pero si no se mueven, no ceden y permiten un pleno de investidura de Puigdemont estarían desobedeciendo, aunque ese es un escenario que tampoco contemplan.

Con Puigdemont ha estado los últimos días Jorge Verstrynge, quien piensa que volver es una cuestión de seguridad. "O le dan garantías de que no se va a caer desde las escaleras o sino él no va a volver porque no está seguro", declaró en Al Rojo Vivo.

Mientras, los independentistas se preparan también para responder a los tribunales, y ya preparan una querella criminal contra el Gobierno por su recurso. Creen que están amenazando e intimidando a cargos públicos para que no accedan a sus puestos de representación.