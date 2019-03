El Juzgado del caso Nóos continúa sin localizar el expresidente Camps

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que instruye el caso Nóos, sigue sin localizar al expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps, para que declare este domingo, por escrito como testigo en esta causa, por lo que podría suspenderse su comparecencia.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha informado de que a las 20.00 aún no se había contactado con Camps, y ha señalado que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, y la secretaria judicial regresan el próximo domingo por la tarde a Palma, por lo que hasta entonces hay tiempo para que Camps declare, lo estaba previsto que hiciera a las 11.30 horas.

Camps puede declarar por escrito en Valencia en el lugar que él proponga, en presencia de la secretaria del referido juzgado. El expresidente valenciano reclamó en su día declarar por escrito, después de que el juez lo citara a declarar de manera presencial este sábado junto a otros testigos entre quienes figura la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Rita Barberá ha sido sometida a un interrogatorio para aclarar los contratos del Ayuntamiento valenciano con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Tras su declaración ha comparecido ante los medios para asegurar que "no me traen un proyecto concreto, me traen unas ideas buenas para la ciudad".

Hay, sobre todo, un momento clave. Una reunión que se habría producido en Zarzuela, como mantiene Torres. Él ya explicó que estuvo allí con el duque de Palma, la alcaldesa de Valencia y el expresidente autonómico Francisco Camps. Habrían negociado la participación del Instituto Nóos en la celebración del Valencia Summit. Un acontecimiento deportivo pagado casi al completo por el ayuntamiento, con fondos públicos, entre 2004 y 2006.

Barberá nunca ha negado que haya habido encuentro pero no en Zarzuela, lo mismo que ha mantenido Camps.