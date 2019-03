Junts pel Sí pide a la CUP que desbloquee la situación en Cataluña

La plana mayor de Junts pel Sí, casi al completo, ha salido en rueda de prensa para responder a la CUP. Raül Romeva, diputado de Junts Pel Sí en el Parlament, instaba a la CUP a que dejaran claro "por la vía de los hechos que quieren acuerdo".

Que demuestren que quieren llegar a un acuerdo, porque ellos ya han cedido y en el punto de Mas no lo harán. Romeva decía que "querer discutir el nombre de mas es como discutir si Messi juega o no".

ERC, iba un paso más allá y su candidato al congreso decía que sin la representación de Mas "no se hará la independencia". Cierre de filas ante el 'no' a Mas de las bases de la CUP. Pero que los dirigentes después matizaban, "no descartamos nada, si lo hiciéramos no estaríamos negociando" decía Antonio Baños.

Además Baños recuerda que la última palabra la tiene una Asamblea vinculante. Su objetivo ahora, es evitar que se celebren nuevas elecciones y justo, eso es lo que quieren, Ciudadanos y el Gobierno.

De momento los catalanes se enfrentarán a las urnas el 20 de diciembre y las encuestas sitúan un empate entre cuatro partidos: Ciudadanos, ERC, PSC y Democràcia i Llibertad. Eso en unas elecciones generales a las que la CUP no se presenta.