El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha advertido al Gobierno de que no se darán por satisfechos únicamente con la petición para que el catalán sea oficial en la Unión Europea: "Hasta que no sea oficial no pararemos". España, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto marca la agenda de las reuniones, ha decidido que este martes no someterá a votación la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, en el último encuentro en el que podía hacerlo.

En declaraciones a TV3, Rius ha asegurado que el Gobierno "tiene que seguir haciendo gestiones diplomáticas con el resto de Estados de la Unión Europea" para la oficialidad del catalán "sea una realidad lo antes posible", si bien ya no ocurrirá durante su presidencia rotatoria, y ha añadido que por parte de Junts han "hecho todo y dado todo" para que sea posible. Junts pactó con el PSOE la oficialidad del catalán en la UE como una de las condiciones para la constitución de la Mesa del Congreso en la actual legislatura.

Al respecto, Rius ha indicado que "se pactó la petición" de oficialidad, por lo que "la satisfacción no es total" en la formación independentista. Preguntado sobre el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la ley de amnistía, el portavoz de Junts ha considerado que es "un día importantísimo" y ha reivindicado que ha sido posible gracias a su formación. Al preguntársele si presentarán enmiendas, ha reiterado que, si a lo largo del proceso hay enmiendas que pueden mejorar y enriquecer el texto, las estudiarán. "No me consta que a día de hoy tengamos una propuesta para poner sobre la mesa, pero no lo descarto", ha añadido.

Puigdemont y Sánchez "coincidirán" en un mismo espacio físico

Rius ha asegurado que no le consta que esté previsto un encuentro entre el expresidente de la Generalitat y eurodiputado del partido, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el pleno de la Eurocámara. "No me consta que esté previsto un encuentro. No tengo constancia de que esté previsto", ha recalcado.

Sánchez acudirá al Parlamento Europeo para hacer balance de los resultados de los seis meses de la presidencia española del Consejo de la UE, con lo que ambos coincidirán en el plenario. "Coincidirán en un mismo espacio físico, esto nadie lo niega, después de muchos años", ha apuntado Rius, que desconoce si puede haber un encuentro de forma fortuita.