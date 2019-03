Junqueras: "Cuando hablamos de soberanía es que no reconocemos por encima de nosotros ningún otro poder"

El plena precampaña electoral, el hervidero catalán no pierde temperatura. Para empezar, Oriol Junqueras, en el Congreso Nacional de ERC, subrayando, por si a alguien no le ha quedado claro a estas alturas que "cuando hablamos de soberanía es que no reconocemos por encima de nosotros ningún otro poder".

Y para ganar el 27S con esa lista conjunta con CDC y las plataformas soberanistas, asegura que harán "lo posible y lo imposible". Porque para el líder de Esquerra se juega "la gran partida" y asegura que se están "jugando casi todo, o todo, es cierto. Es indudable".

Esta semana vimos por fin la foto del equipo que sueña con la República Catalana. Y los socialistas han vuelto a echarse las manos a la cabeza. Miguel Icela aseguraba que "Mas ha preferido esconderse detrás de las listas. Ha subastado la presidencia".

En el Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, no se pronuncia sobre su posible retirada a falta de dos meses para la gran cita, pero eso sí, lanza dardos a Mas y la lista pro independencia: "Mas se está camuflando en las listas del espectáculo, con cantantes y futbolistas".

Y tras su divorcio con CDC, Durán i Lleida, sigue cargando contra su exsocio, en su carta semanal el líder de Unió avisaba: "Con una declaración unilateral de independencia nos triturarán". Aún no es seguro quién será el candidato del Partido Popular y faltan dos meses, pero al menos ya sabemos que este líder vecinal, Lluís Rabell, encabezará la lista de izquierdas "Sí que es pot" ("Sí que se puede"), en la que se integra Podemos.