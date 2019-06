Juicio del 'procés', streaming en directo

Hoy se retoma el juicio del 'procés' a las 9:30 horas con los informes de defensas. El primero en tomar la palabra será el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende a Junqueras y al exconsejero de Exteriores Raül Romeva.

El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ya anunció la semana pasada cuales serán los tiempos máximos concedidos a cada una de las defensas, consistente en una hora por procesado.

De este modo, Van den Eynde dispondrá de dos horas en total para extenderse en su informe, mientras que otros letrados que solo llevan a un acusado tendrán que repartirse los 60 minutos máximos si quieren hablar todos ante la Sala.

Así, mañana está previsto que pueda escucharse hasta a 8 defensas, repartidas entre las sesiones de mañana y tarde, y para el miércoles por la mañana se dejaría a las cuatro restantes. En la sesión de la tarde podrá así comenzarse a escuchar a los acusados que quieran hacer uso de su turno de última palabra, para lo que dispondrán de 15 minutos cada uno.

Si no diera tiempo a que todos estos trámites concluyen antes de finalizarse la sesión del miércoles, no se descarta que haya sesión también el jueves. Sin embargo, de momento no está habilitada.