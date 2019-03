El juez de la Púnica cree que parte del dinero iba al PP de Madrid: "Se lo repartían"

Los audios de la Púnica apuntan a una posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En las grabaciones de los interrogatorios a los que ha tenido acceso laSexta se escucha al propio juez diciendo que sospecha que parte de los jugosos contratos con la trama iban a parar a la formación regional.

Velasco, a Granados: "Creemos que parte del dinero de los contratos se lo repartían los alcaldes, usted y el PPM"

El magistrado Eloy Velasco habló a Francisco Granados muy a las claras y sin tapujos en el interrogatorio al que le sometió. En las grabaciones se oye a Velasco, muy contundente, sostener que parte del dinero hinchado de los contratos en las empresas que tenían que ver con la trama y los Ayuntamientos se lo repartían los alcaldes y el PP de Madrid. De esta forma, el juez apunta a una posible financiación ilegal del partido.



"Creemos que parte del dinero hinchado en estos contratos de... que no eran... no puede valer tanto la música... Se los quedaban y se los repartían el alcalde y usted y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ¿eso lo niega?", afirma Velasco.



A continuación, Granados responde: "¡Vamos!". "¿Vamos es que sí?", le repregunta Velasco. Sin embargo, Granados replica: "Vamos, que lo niego pero 100%, vamos, ¿qué tiene que ver el Partido Popular con Waiter Music, conmigo...? Es que no sé".