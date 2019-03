La juez imputa a Jordi Pujol, Marta Ferrusola y tres de sus hijos

En sendos autos, la juez ha acordado citar a declarar como imputados a Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere, así como expedir una comisión rogatoria a Liechtenstein para obtener información sobre la investigación por blanqueo de capitales que un juez de ese país tiene abierta contra el expresidente catalán y averiguar si la familia dispone de cuentas en el mismo.

La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona cita solo a la esposa y tres de los hijos de Pujol porque fueron quienes en julio pasado regularizaron los fondos procedentes de Andorra a través del Banco de Madrid y al expresidente catalán dado que en su carta de confesión se hizo responsable de esa fortuna oculta.

Para la magistrada, "la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer su importe, titularidad, origen o gestión lleva a pensar en la comisión de un delito contra la hacienda pública (...) e incluso de blanqueo de capitales si no puede esclarecerse el origen de esos fondos".

La juez cree que de momento no se puede vincular la fortuna de los Pujol a comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública de la Generalitat, pero apunta que "no deja de ser sospechoso el hecho de que los fondos provengan de una herencia de más de treinta años atrás sobre la que no se aporta ninguna documentación (...)".