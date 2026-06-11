El juez Ignacio González Vega, sobre las joyas de Zapatero: "Creo que la defensa debe tratar de construir una buena hipótesis"

El magistrado expone que el expresidente socialista deberá acreditar el origen de las joyas que encontraron en su caja fuerte, sean procedentes de una herencia o regalos.

Varios medios han publicado que las joyas José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en su caja fuerte podrían alcanzar los 1,3 millones de euros. Para aclarar todas las cuestiones en relación con este hecho, Más Vale Tarde conecta con el magistrado Ignacio González Vega.

El juez indica que en, en cuanto a las joyas, se debe distinguir, por un lado, su valor, y por otro, la antigüedad de estas. "Se había dicho por fuentes cercanas al señor Zapatero que las joyas tenían un cierto valor y que, además, tenían un origen familiar", señala el magistrado. Eso se debería determinar a través de una tasación pericial.

González Vega expone que eso serviría para descartar otras hipótesis. "Una vez hecha esa tasación pericial, creo que a la defensa le corresponde, si está discrepando de la tasación, aportar otra tasación, que sería la mejor forma de combatir esa primera valoración", añade.

Cristina Pardo pregunta González Vega qué tipo de preguntas se le deberían formular a Zapatero para esclarecer el origen de esas joyas. El magistrado señala que, si el expresidente socialista quiere alegar por su cuenta el origen de las joyas, "una buena defensa será, sobre todo, decir el valor y, no tanto el valor, la procedencia".

"Sería la forma de tratar de circunscribir el origen de las joyas a una procedencia familiar", añade. "Ahora bien, la cuestión que se preguntará el juez de instrucción es el origen de estas, que es quid de la cuestión", indica.

Otra posibilidad es que las joyas hayan sido regalos. Como señala Iñaki López, "si han sido recibidos en el extranjero y son de un valor importante, entiendo que habrá tenido que pagar tasas o algún tipo de IVA". El magistrado expone que sea cual sea el origen de las joyas, siempre deberá quedar acreditado.

"Creo que la defensa debe tratar de construir una buena hipótesis", señala. "En este caso concreto, la defensa del señor Zapatero tendrá que acreditar el origen", indica, "si no es familiar tendrá que intentar decir que procede de regalos para descartar otras hipótesis más que nada".

Tania Sánchez, por su parte, pregunta al magistrado si el detalle de la tasación estará a disposición de las defensas previamente a su declaración para ir preparado. "Por supuesto", expone González Vega, "es más, no descartaría que, a lo mejor, este informe pericial, dada la magnitud del informe, el señor Zapatero pida que la declaración se demore para preparar los extremos de la tasación pericial".

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