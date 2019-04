El juez Eloy Velasco dejará las investigaciones de Púnica y Lezo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha resuelto un concurso de traslado para magistrados en el que se han adjudicado una treintena de destinos, incluidas las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Esas dos plazas serán para el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco Núñez, y para el magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Enrique López. La Comisión Permanente les ha adjudicado esas plazas de conformidad con el informe que solicitó al Gabinete Técnico del CGPJ sobre la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal, un informe que considera que ambos reúnen esa condición.

La Sala de la Apelación de la Audiencia Nacional entrará en funcionamiento el próximo 1 de junio. No obstante, el criterio usado para resolver el concurso podría dar lugar a un recurso ante el Supremo, y en caso de que ese tribunal suspendiera provisionalmente la adjudicación de las plazas en tanto no resolviera, el traslado efectivo de Velasco podría retrasarse varios meses, según han interpretado varias fuentes del CGPJ no oficiales en conversación.

Según ha informado el propio Consejo en una nota, la Permanente ha adoptado esta decisión por mayoría de 6 votos a 2 -los de los vocales Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda- y de conformidad con el informe solicitado por la propia Comisión. El informe debía aclarar si en la actualidad existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal (esa condición era clave en la convocatoria de las plazas).

Además, debía precisar si pueden ostentar esta condición quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal. Su criterio señala que quienes mejor ostentan esa condición son López y Velasco.

Por otra parte, la magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia y vocal del CGPJ Carmen Llombart Pérez ha obtenido la plaza de magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana creada, junto a las anteriores, por el Real Decreto que hizo efectiva la segunda instancia penal.

La Comisión Permanente también ha acordado anunciar la convocatoria de 27 plazas judiciales, entre ellas la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 6 que dejará vacante Eloy Velasco tras obtener el puesto de magistrado de la Sala de Apelación que había solicitado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 es Manuel García-Castellón, magistrado de enlace ante Italia desde el 23 de marzo de 2012.