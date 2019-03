Los jueces denuncian al Gobierno y al poder judicial por su falta de medios

'Jueces paara la Democracia' ha presentado una demanda sin precedentes en España contra el ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Jucial. A su juicio, el colapso en los juzgados está llegando a lo intolerable. Joaquim Bosch, portavoz de la asociación afirma que "la situación de la Justicia es grave ante la falta de medios y la sobrecarga" y pone un ejemplo: "Falleció un magistrado de lo social en Madrid por infarto, esa misma mañana tenía que celebrar 20 juicios".



Esta no ha sido la única voz que ha puesto de manifiesto los graves problemas de los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado. El juez Eloy Velasco ha dicho que el problema más grave de los jueces es "el problema del tiempo".



'Jueces para la Democracia' piden más inversión pública en Justicia, más personal especializado y la creación de al menos 815 nuevos juzgados a nivel nacional y el nombramiento de otros tantos jueces que los dirijan. Porque aunque el Gobierno anunciara la creación de nuevas plazas de jueces por medio de un real decreto, denuncian que no hay juzgados donde ejercer sus funciones.



Ante la demanda de 'Jueces para la Democracia', ya se han producido las primeras reacciones políticas, Rafael Hernando, diputado del PP, ha dicho que "no es por falta de gente, sino por falta de métodos eficaces". Joan Coscubiela, de ICV, ha declarado que "es evidente que el poder político nunca ha tenido interés en dotar de medios a la Justicia para que persiga la corrupción".