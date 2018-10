Juanma Moreno mete en la precampaña andaluza a la virgen: "No nos gusta que insulten nuestras tradiciones"

Moreno ha preguntado si Díaz le ha dicho a Sánchez que "no gusta que se insulte a la Macarena o al Cachorro". "¿Le ha dicho que el insulto a nuestras tradiciones y a nuestros símbolos quedarán impunes?", ha señalado.

"¿Le ha dicho Susana Díaz a Pedro Sánchez que con en ese proyecto no pueden estar las Fuerzas Armadas en la Semana Santa, una tradición de muchos años? ¿Le ha dicho que los andaluces no estamos de acuerdo con eso?", ha indicado, toda vez que ha afirmado que "no nos gusta que pisoteen" la bandera verdiblanca ni la roja y gualda.