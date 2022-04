Arranca la precampaña en Andalucía y el PSOE dicen que ya están preparados para gobernar la comunidad autónoma. Ya han aprobado todas sus listas y su candidato, Juan Espadas, ha cargado contra la última decisión del PP de votar no al decreto anticrisis: "Es increíble cómo la derecha es capaz de esconderse detrás de una estrategia permanente de confrontación sin asumir que lo que estaba en juego en la votación del jueves era el bolsillo de los ciudadanos", ha criticado.

Además, el secretario general del PSOE-A ha señalado que una de las propuestas fundamentales de los socialistas es reactivar la asignatura pendiente de Andalucía: el desempleo. Así, Espadas ha asegurado que van hacer una gran campaña que consista en "escuchar a los ciudadanos".

"El actual Gobierno andaluz no puede presumir mas allá de la propaganda y de que parezca lo que no es", ha destacado Espada, que ha precisado que "se habla de un milagro económico cuando la cifra de desempleo no puede mas que demostrar lo contrario".

El candidato a la presidencia de la Junta ha subrayado que esa cifra hay que revertirla y, sobre todo, ha dicho, hay que hacerlo en el ámbito del desempleo juvenil con políticas claras, integrales y con una acción de inversión pública y también de transformación del tejido productivo y mejora de la cualificación y de la formación.

"Ahí vamos a estar los socialistas. Esa es la asignatura pendiente que Andalucía y la provincia de Málaga tiene que vencer y que este gobierno de la derecha no ha conseguido revertir. Por tanto, esta es la primera de las cuestiones que vamos a abordar de manera contundente", ha precisado.

En segundo lugar, ha considerado que hay que tratar la sanidad pública, que "ha visto en estos tres años y medio como la atención primaria ha llegado a un nivel de colapso y de mala calidad del servicio a los ciudadanos, a los pacientes, y claramente ha sido objeto de críticas y reclamación". Para Espadas, "está claro que no funciona, está claro que hay que invertir más", pero ha defendido que hay que hacerlo desde lo público y para la sanidad pública.

En este sentido, ha expresado que "ya está bien de considerar que es suficiente una sanidad pública mediocre", una sanidad que, según ha dicho, "no es capaz de atender a las necesidades y la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esa sanidad por parte de todos los andaluces".

En la misma línea, ha criticado que se transfieran recursos públicos a la sanidad privada o que, "en definitiva, se ofrezcan servicios fuera de la sanidad pública pagados con los impuestos de todos los andaluces".

El PSOE advierte: "El socio prioritario del PP ahora es Vox"

Desde el partido también insisten en que saldrán a ganar para alejar a Vox de las instituciones. En este sentido, Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha alertado de que "el PP ha finiquitado sus acuerdos con Ciudadanos, y ahora su socio prioritario es Vox".

Asimismo, Gómez ha criticado el adelanto electoral: "Una vez más, sin cumplir el mandato de la ciudadanía, han adelantado elecciones; allí donde gobierna el PP hay inestabilidad institucional".

El PP se defiende

Por su parte, los populares se defienden: "La única motivación que tiene el presidente de la Junta es el interés de los andaluces", ha asegurado Elías Bendodo, coordinador general del PP, quien ha defendido que en estos años han demostrado que saben gobernar. "Es la primera vez que se presenta un gobierno a las elecciones con balance de gestión", ha manifestado, a lo que ha añadido que "el socialismo se presentaba con ideología y sus líos".

Mientras, en Podemos inciden en que Andalucía "no merece más corrupción" y redoblan su apuesta por un gobierno progresista.