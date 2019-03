Juan Cotino más cuestionado que nunca tras las últimas conversaciones publicadas

Meses salpicado a su alrededor de casos de presunta corrupción pero es ahora cuando el presidente de las Corts, Juan Cotino, está bajo máxima presión. La culpa: las conversaciones de su sobrino Vicente con el empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel. Tejemanejes que dejan en evidencia a Juan Cotino. Así hablaban de él, sobrino y empresario cuando, en 2009, cambió de su puesto de una consejería a otra:

-Enrique Ortiz: "No coño, no, lo de tu tío, de puta madre, ¿no?”

-Vicente Cotino: "De puta pena, macho no me jodas, era una consejería que me estaba adjudicando obras que ahora tengo que dejar de licitar"

-Enrique Ortiz: "Por eso, jajaja, ahora me dará más a mí, jaja"

Ortiz presumía de tener mano, incluso se alardeaba en alguno de sus negocios de ser "un mafioso". Por ejemplo frente a un director de IKEA con quien habló de un proyecto comercial en Alicante:

-Sylvain Laval, director de expansión IKEA España: "Contigo siempre es un placer, ¡mafia española!"

-Enrique Ortiz: "¡La mafia española! ¡Qué grande, que grande!"

-Sylvain Laval: “Eso sí que es cierto… jajaja”

-Enrique Ortiz: “Eso te gustó, te gusto, tener un amigo mafioso, ¿eh?”

El empresario habría diseñado, con a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cómo hacer que IKEA levantara centro en suelo de Ortiz. En sus planes, incluso, cómo quitarse de en medio al reacio presidente de los comerciantes alicantinos:

-Sonia Castedo: "Escucha una cosa, eh… ¿tengo posibilidades de meter a alguien en el consejo del Hércules?

-Enrique Ortiz: “Sí”

-Sonia Castedo: "¿Aunque después le echemos?"

-Enrique Ortiz: “Que sí, que sí”

-Sonia Castedo: "A Pedro de Gea, pero le echamos después"

-Enrique Ortiz: "Cuando tú digas"

-Sonia Castedo: "Es que cuando lo meta, lo voy a provocar que dimita como presidente de los comerciantes"

Con todo, los tentáculos de Ortiz, en este mar turbio de presunta corrupción, todavía no se han llevado por delante ni a Sonia Castedo ni a Juan Cotino.