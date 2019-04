Josep Borrell: "Los que no pensamos como los nacionalistas somos tan ciudadanos de Cataluña como ellos"

El exministro y expresidente del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell, ha afirmado que "Cataluña no es una colonia" ni un "Estado ocupado militarmente" y ha hecho un llamamientos al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que "no empuje el país hacia el precipicio".

Al término de la manifestación por la unidad de España convocada en Barcelona por la entidad Societat Civil Catalana, Borrell ha alertado de que Cataluña está viviendo "momentos casi dramáticos" y ha pedido a Puigdemont que vaya con "mucho cuidado".

A dos días de que Puigdemont comparezca en el Parlament con la declaración de independencia sobre la mesa, Borrell ha advertido de que, "si se declara unilateralmente la independencia, este país se va al traste".

Borrell, con una bandera europea en la mano, ha dicho que "Esta es nuestra estelada", y ha hecho un "llamamiento a la serenidad y a la razón", ya que a su juicio "la convivencia está rota en este país" y "hay que rehacerla" para evitar que se llegue a un "enfrentamiento civil".

El exministro socialista ha arremetido contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y ha sugerido que tendría que haber "dimitido" por "atreverse a decir que los que votan a determinados partidos políticos no son catalanes".

Dirigiéndose a los manifestantes que han venido de otros territorios de España, ha pedido que al volver a casa vayan a "comprar una botella de cava catalán": "Nada de boicots ni de ofensas", ha añadido.

También ha tenido unas palabras para los empresarios que estos días han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña: "¿No lo podíais haber dicho antes? Lo que decíais en privado, ¿por qué no las decíais en público?". "No más fronteras", ha exclamado Borrell, que ha subrayado que "el derecho internacional no está del lado" del independentismo.

Bajo el lema '¡Basta! Recuperemos la sensatez', los ciudadanos han tomado el centro de capital catalana para reclamar la unidad de España. En la cabecera de la marcha han coincidido una amplia representación del PP y Ciudadanos. El PSC no se ha sumado oficialmente a la marcha, aunque el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, sí ha participado en la concentración para reclamar diálogo.