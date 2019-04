VE BIEN QUE LE HAYAN SUSPENDIDO DE MILITANCIA

El alcalde de Granada, detenido el miércoles y puesto en libertad con cargos por un presunto delito de corrupción urbanística, dice que no se va, que no dimite aunque se lo ha pedido su partido, el PP. Algo que José Torres Hurtado niega, dijo que no sabía nada, cuando la verdad es que el propio Martínez Maíllo le llamó personalmente para suspenderle de militancia.