José María Aznar renuncia a la Presidencia de honor del PP: "No participaré en el próximo congreso del partido"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, en la que le comunica su decisión de renunciar a la presidencia de honor del partido, aunque se mantiene como militante.

Aznar, que también ha hablado por teléfono con Mariano Rajoy, según han confirmado fuentes cercanas al expresidente, añade que esta decisión supone también que no participará en el próximo congreso nacional del PP, una cita que, no obstante, espera sea un "éxito".

laSexta Noticias ha podido hablar con el Partido Popular y afirman, no sin ironía, que están "de luto".

La carta íntegra de renuncia de José María Aznar a Mariano Rajoy:

"Quiero comunicarte, por medio de estas líneas, mi decisión de renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular.

Hace ya 5 años, en el último congreso nacional, los militantes del Partido Popular tuvieron la generosidad, una vez más, de elegirme su Presidente de Honor, lo cual fue para mí, como siempre, un orgullo.

Hoy la nueva situación de la Fundación Faes, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado vinculada al Partido Popular; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular, aconseja, sinceramente, esta decisión.

Ningún patrono de Faes ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política. Como presidente de Faes no deseo ser una excepción.

Esta decisión, junto a otras consideraciones que alargarían innecesariamente estas líneas, significa, también, mi no participación en el próximo congreso del Partido Popular. He participado en todos los congresos del Partido Popular desde 1979. Será la primera vez que no lo haga, y, por lo tanto, quiero expresar mis mejores deseos de éxito en tan importante cita.

En conclusión, después de haber sido durante 8 años Presidente del Gobierno de España; durante 14 años Presidente Nacional del Partido Popular y durante otros tanto su Presidente de Honor, mantengo mi condición de militante del Partido Popular, adquirida hace casi ya 38 años.

No tengo palabras para expresar mi gratitud, reconocimiento y afecto a los militantes del Partido Popular por su dedicación, esfuerzo y servicio a España y, particularmente, por su generosidad y lealtad hacia mí durante tantos años. Me siento muy orgulloso de ser uno más entre ellos.

Aprovecho la ocasión para desearte los mejores aciertos en tu tarea en estos momentos tan importantes y difíciles".