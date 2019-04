José Bono, emocionado tras la muerte de Carme Chacón: "Merece permanecer viva en nuestra memoria"

Carme Chacón padecía una enfermedad congénita y seguramente haya fallecido por un ataque al corazón a sus 46 años. José Bono ha mostrado su tristeza en un directo con laSexta: "Estoy verdaderamente consternado, Chacón además de haberme sucedido en el Ministerio de Defensa, era una persona entrañable, me faltan palabras porque hoy no esperaba una noticia tan triste".

José Bono recuerda algunos momentos con ella: "Son muchos los recuerdos, las sensaciones y el cariño, me ha comentado José María Barreda que, efectivamente, tenía esa enfermedad congénita que yo no conocía y que había superado hace tiempo".

Al no llegar a la cena que tenía pendiente con sus amigos se preocuparon y fueron a su casa, allí descubrieron que había muerto sola: "Me produce una gran tristeza, me faltan palabras", afirma José Bono.

Bono ha comentado que participará en su recuerdo y en la permanencia con su memoria "porque nadie muere del todo mientras no se le olvida". Toda la familia socialista está sorprendida.