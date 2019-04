José Antonio Sánchez, presidente RTVE: "Yo voto al PP y seguiré votando al PP"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha reconocido durante su comparecencia en la comisión mixta de control parlamentario de la Corporación que vota al PP y que lo seguirá haciendo.

Estas han sido algunas de las palabras con las que ha finalizado su intervención José Antonio Sánchez en la comisión mixta de control parlamentario de la Corporación para presentar las memorias anuales de servicio público de 2012 y 2013.

Ante las críticas de Ricardo Sixto Iglesias, de Izquierda Plural, por su "parcialidad, Sánchez le ha respondido: "Dice usted que yo soy del PP, porque ya reconocí aquí que cobré del PP cuando hice trabajos hace 20 años para el PP.... Bueno, puede ser un argumento también". Pero ha añadido: "No creo que sea del PP por eso. Yo voto al PP. Desde luego, a quien no he votado en mi vida, ni pienso hacerlo, es a Izquierda Plural, señor Sixto, como muchos millones y millones de españoles". "Pero al PP sí: voto al PP y seguiré votando al PP", ha concluido.

Estas son algunos de los comentarios que ha realizado durante su intervención, que se ha centrado en buena medida en el actual modelo de financiación del ente público, el cual ha dicho que "no funciona" y que con el mismo "no es viable una televisión de calidad a largo plazo".