Jordi Pujol: "¿Qué coño es eso de la UDEF?

El expresidente catalán Jordi Pujol ha afirmado que no tiene cuentas en Suiza y se ha preguntado, en tono irónico, en alusión a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y las supuestas cuentas en el extranjero de dirigentes de CiU a raíz del 'caso Palau': "Qué coño es eso de la UDEF?".

Pujol, en una entrevista concedida al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, ha comentado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, tiene la "obligación" de aclarar la existencia de un supuesto borrador que apunta en esta dirección y ha asegurado al ser preguntado sobre si tiene cuentas en Suiza: "claro que no".

El expresidente catalán ha atribuido estas afirmaciones a una "campaña de desprestigio" contra su persona y contra su familia. "Yo me siento un poco indefenso, porque todo esto de la UDEF... ¿Qué coño es eso de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no un borrador, si se hizo de una forma clandestina e ilegal, o si bien el Ministerio del Interior lo autorizó", ha subrayado Pujol.

Ante esta situación, y tras señalar que tiene una "buena relación" con el ministro de Interior, ha instado a Fernández Díaz a aclarar los hechos: "tiene la obligación de explicar" las circunstancias de este borrador.

CREE QUE SU HIJO PODRÁ DEFENDERSE MEJOR SI RESULTA IMPUTADO

El expresidente de la Generalitat ha afirmado que en el supuesto de que su hijo Oriol Pujol sea imputado, aunque sería un hecho "negativo", podría defenderse "mejor". "Si lo imputan, podrá defenderse mejor", en un momento en el que la juez ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre si hay indicios para la imputación del secretario general de CDC, en la causa en que se investiga una trama de presunto tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de ITV en Cataluña.

Pujol ha dicho tener "mucha confianza" en el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, respecto al 'caso Pallerols'.

"En política o hay confianza o no la hay. Yo tengo mucha confianza en Durán"

El expresidente catalán, que ha dicho tener "confianza" en todos sus hijos, ha pronosticado que la causa judicial "quedará en nada", aunque ha reconocido que puede tener consecuencias mediáticas e, incluso, políticas.

PUJOL CONFÍA EN DURAN I LLEIDA

Pujol se ha referido, asimismo, al 'caso Pallerols' y a Duran, y ha desvelado que durante la noche del jueves le ofreció su apoyo al líder de UDC en el transcurso de una conversación telefónica: "le dije: 'puedes contar conmigo'", ha relatado Pujol.

"En política, como en todo en la vida, o hay confianza o no la hay. Yo tengo mucha confianza en Duran", ha puntualizado Pujol, que ha precisado, ante la pregunta de si debe dimitir: "Si cada vez que hay algún problema hubiese dimitido el presidente del partido, empezando por Felipe González y Jose María Aznar, hubiésemos tenido un trasiego de presidentes muy importante".

