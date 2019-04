Jordi Pujol apremia al Parlament : "Compareceré el día que me digan"

EL EXPRESIDENT ADOPTA UNA POSTURA DÓCIL EN EL CASO

El expresident de la Generalitat vuelve a traspasar la responsabilidad de su comparecencia al Parlament catalán. Si en un primer momento afirmó en un comunicado que no comparecería antes del 22 de septiembre para no interferir en los próximos acontecimientos políticos, ayer reculaba e insinuaba que no se había marcado una fecha para su declaración porque el Parlament no conseguía ponerse de acuerdo. Hoy Pujol redunda en este mensaje y vuelve a echar balones fuera, en lo que parece su nueva línea de defensa.