Joan Tardà, exdiputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ha asegurado en una entrevista en 'El Español' que "si los CDR son sospechosos de algo, que los metan en la cárcel y los juzguen".

Asimismo, Tardà ha defendido que el "proceso independentista es únicamente cívico y pacífico". A la pregunta de si cree que Cataluña está más cerca de la autodeterminación que hace dos años, el político ha afirmado: "Aun cuando lo aparente, la conflictividad, las amenazas o la inminencia de la sentencia nos lleva a concluir que estamos más lejos, creo que estamos más cerca de la solución". "Probablemente a medida que nos acerquemos a la solución las condiciones, lo epidérmico, lo que se ve y lo que se deberá vivir, será más duro", ha añadido.

El exdiputado de Esquerra en el Congreso ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "perversión y manipulación", ya que pide la condena de una violencia que, según Tardà, no se puede dar por hecho.

Tardà ha definido a Sánchez como un "accidentalista" y un "frívolo". "Una persona que primero te dice que España es una nación de naciones y luego te dice que Cataluña es un territorio… Una persona que me cuestionó a mí la existencia del pueblo de Cataluña, al que llamó presunto, a pesar de que está con esas palabras escrito en el Estatuto de Autonomía. Me parece una persona muy, muy líquida. Igual por eso le van bien las cosas. No me merece respeto intelectual ni político que me despertó Zapatero", ha criticado exdiputado de Esquerra en el Congreso.