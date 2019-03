Javier Maroto, alcalde de Vitoria: “Marroquíes y argelinos viven en nuestra tierra de ayudas sociales”

POLÉMICAS DECLARACIONES SOBRE LOS INMIGRANTES EN LA CIUDAD

Javier Maroto no sólo no rectifica, sino que se reafirma con fuerza en sus palabras. El alcalde de Vitoria ratifica su polémica posición sobre el reparto de subsidios a los inmigrantes. Maroto señala que “colectividades de marroquíes y argelinos viven de ayudas sociales pagadas por todos los ciudadanos”. El alcalde entiende que su discurso no es políticamente correcto, pero considera que “es una verdad como un pino” y quiere que se mejore esta situación.