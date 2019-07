Javier Lambán cuenta con los apoyos necesarios para ser presidente de Aragón. "No es fácil en este momento la gobernabilidad, ni en España, ni en la mayoría de comunidades autónomas", anunciaba el candidato socialista. Presenta así uno de los gobiernos más plurales de la historia de la comunidad.

Eso sí, el acuerdo de gobierno, como dice Lambán, "es perfectamente realizable". Supera la mayoría con los votos del PSOE apoyado por otros cuatro: Podemos, PAR, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

Pese a la dificultad, él se mantiene optimista: "El éxito o el fracaso del empeño dependerá de escuchar a los demás, de asumir que nadie tiene toda la razón, ni superioridad moral sobre los demás", señalaba el presidente, que será reelegido.

El Partido Aragonés fue el primero con el que Lambán llegó a un acuerdo. Entonces invitaron a Ciudadanos a sumarse, pero la propuesta fue rechazada.

Las bases de Podemos respaldaron ayer con una gran mayoría este pacto que hoy ponen como ejemplo. "No hemos antepuesto los nombres, de hecho, no puedo decir los nombres del próximo gobierno de Aragón, pero sí tenemos claro que no hay vetos", explicaba a laSexta Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón.

Aunque sus opositores siguen poniendo la lupa en la estabilidad del acuerdo. Para la candidata popular, Mar Vaquero, el acuerdo "es una suma de proyectos personales". Desde Vox también lo critican: "El papel lo aguanta todo pero creemos que a la hora de la gobernabilidad lo van a tener complicado".

Acuerdo multipartidista que culminará, según lo esperado, con la votación de investidura del próximo miércoles.