Jaume Asens, portavoz de En Comù Podem en el Congreso de los Diputados, quiso recordar unas palabras de Lluís Companys durante su réplica a Pedro Sánchez en la sesión de investidura.

"Cataluña no puede avanzar si España no avanza", les dijo a los independentistas antes de dirigirse al Gobierno para recordarle que "España no puede avanzar sin Cataluña". Por ello, pide un marco plurinacional de consenso "como han defendido siempre los socialistas catalanes".

Asens afea a Pedro Sánchez que el Gobierno hable con el Govern, pero que su actitud sea la de una "pared", es decir, que no escuche. El político catalán asegura que Cataluña necesita ver que hay "una España alternativa más allá que la que embiste al grito de a por ellos".

Por otra parte, defiende que España "tenga el primer gobierno de coalición desde el año 1936" algo que recuerda que "es muy normal en Europa" y que ocurriría si finalmente hay un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.