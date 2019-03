Irene Lozano niega que su incorporación al PSOE sea "un dedazo"

La número cuatro de la lista del PSOE por Madrid y exdiputada de UPyD, Irene Lozano, ha negado que su inclusión en las listas socialistas sea un "dedazo", y lo ha comparado con la elección de ministros por parte del presidente del Gobierno.



Lozano ha argumentado que ha sido nombrada por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, que fue elegido democráticamente por su militancia y luego se presentó a primarias para ser candidato.

"El secretario general, como el presidente del Gobierno, eligen, el presidente elige a los ministros y nadie piensa que sea un dedazo", ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Lozano ha contestado a las críticas que la señalan como una tránsfuga. "A algunos les gustaría poder hacerme una acusación con una palabra muy gruesa", ha opinado, pero está convencida de que su caso "no es transfuguismo".



"Lo sería si me hubiese quedado con mi escaño y ahora me integrara en el grupo socialista parlamentario, pero he renunciado a mi acta de diputada y, además, he renunciado a la indemnización por cese que me correspondería", ha añadido.



No obstante, ha asegurado que entiende los recelos que pueda despertar su incorporación a las listas pero cree que "la beligerancia" que ha mostrado contra la corrupción no sólo la comparten los militantes socialistas sino que ha oído a "muchos de ellos ser igual de beligerantes".



"No sólo me ganaré la confianza de los que pueden sentir recelosos en poco tiempo, porque soy una persona que da mucho el callo, sino que estoy segura de que cuando empiece a trabajar voy a tener muchos más amigos que recelosos", ha augurado.



Por ello, ha reincidido en que incluirla en las listas del PSOE como independiente "es la manera de materializar que el partido está abierto a la sociedad".