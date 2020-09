Mientras el juez estudia si investigar a Cospeadal y Fernández Díaz por su papel en la Operación Kitchen, laSexta ha tenido acceso a algunos detalles más de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En una de las conversaciones comprendidas en el escrito se puede apreciar cómo el exnúmero 2 de Interior, Francisco Martínez Vázquez, hablaba con un alto mando policía de su 'obstrucción' a la Justicia. Ambos tenían información de dónde estaba parte del dinero de Bárcenas y se lo ocultaron al juez.

Otro de los mensajes destapa que Jorge García Castaño, exdiputado del PP, presumió ante el exsecretario de Estado de tener documentos personales de Luis Bárcenas en junio de 2015. Documentos obtenidos gracias al operativo denominado por el juez "parapolicial".

Estos archivos contenían una información que le trasladó a Francisco Martínez mediante un mensaje instantáneo sobre parte de su fortuna oculta: "El dinero que tiene en las Antillas holandesas y en Cracovia".

Sin embargo, ni el excomisario, ni el número 2 de Interior trasladaron esta información al juzgado que por entonces se encargaba de investigar el espionaje a Bárcenas. Solo cuando fue cesado de su cargo por su vinculo con la investigación a Villarejo, García Castaño amenazó con publicar toda la información, con lo que ello conllevaría.

En una conversación con Francisco Martínez, afirma: "Siguen sin dar la cara conmigo, como no espabile el PP le van a dar la del pulpo".

Ante esa posibilidad y una vez perdido su aforamiento, Francisco Martínez comenzó a perpetrar su estrategia de defensa. En primer lugar se dirigió a Mariano Rajoy solicitando un puesto en la Asamblea de Madrid.

Poco después es el actual Secretario General del Partido, Teodoro García Egea, quien recibió un mensaje destacando su lealtad con el partido. "Quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en un lío", aquejaba entonces Martínez.

Al mismo tiempo, en su teléfono, fue anotando ideas sobre cómo paralizar la investigación antes de que le llegara a salpicar. "Hay personas con una relación muy estrecha con el titular del Juzgado, como por ejemplo Zoido", exponía en una de ellas.

En el mismo porfolio señaló que el detonante de que toda la operación saliera a la luz fue la detención de Villarejo, al que apoda 'El Yeti', y a los responsables de su arresto.

Reflexiones en la que el que fuera Secretario de Estado apostilla: "El desastre que supuso la detención del Yeti lo provocó FSR con pleno conocimiento de SSS y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada".