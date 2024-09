El desplante de Junts al Gobierno en el Congreso esta semana deja consecuencias más allá de la política. El alquiler temporal o por habitación queda, de momento, sin un límite que evite abusos contra los inquilinos. Este domingo en una entrevista a elDiario.es, Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en la Cámara Baja, reconoce que la vivienda es lo que más aleja a los socios de Gobierno.

"Una buena parte de la suerte de la legislatura depende de la vivienda, porque de eso depende parte de la vida cotidiana de los españoles. Si logramos una intervención que ponga orden en la cuestión de la vivienda, lanzamos un mensaje muy claro: el poder democrático de la mayoría sirve, a veces, para meter en cintura a los más poderosos", ha manifestado el exdirigente de Más Madrid.

Asimismo, Errejón ha defendido la labor del bloque progresista y la mayor facilidad que tienen para negociar con fuerzas de derechas como el PNV o Junts. Sin embargo, reconoce que los de Puigdemont "se equivocaron el otro día".

"A Junts le gusta dar toques simbólicos en cosas que creen que no tienen efecto, votaciones con las que pueden recordar que sus votos son indispensables y que salga gratis, pero creo que en esto tocaron una tecla afectiva de la sociedad española y de la sociedad catalana. Creo que mucha gente ha dicho: 'Con esto me gustaría que no hubieras jugado porque no es una discusión entre políticos', 'Con esto lo que estás haciendo es que mi casero me pueda seguir subiendo el alquiler cada año saltándose la ley'", ha aseverado.

Sobre si los de Puigdemont están virando hacia un posible bloque político junto a PP y Vox, Errejón es claro: "Yo creo que no. Han cometido un error y hay que redoblar los esfuerzos y las presiones y la persuasión para que corrijan ese error. Los Presupuestos Generales del Estado son la ocasión ideal para que corrijan el error".