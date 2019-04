Errejón, tras el 'no' de Anguita a ir en la lista por Córdoba: "Siempre será un militante del cambio"

Si quedaba alguna duda, Julio Anguita cierra el debate. "No voy a cerrar la lista de Unidos Podemos por Córdoba", señala el excoordinador general de Izquierda Unida en una declaraciones al 'Diario.es', donde explica que ha declinado ocupar este puesto símbolico.

Asegura que hace días que trasladó su decisión a la dirección andaluza de Podemos. Aún así, las listas no se cierran hasta este domingo y Pablo Iglesias no pierde la esperanza. "Ya he dicho que a mi me encantaría que cerrara la lista y hablaré con él, y trataré de animarle, pero don Julio Anguita es un señor que no se deja presionar por nadie y decidirá él", detalla Iglesias.

El número dos de la formación morada nunca mostró su conformidad con los nuevos fichajes y respeta la decisión del histórico dirigente comunista. "Es una decisión personal como él ya ha explicado y, en todo caso, sigue siendo un militante del cambio político como hay muchos y como hay millones que aportan su experiencia", declara Errejón.

La otra apuesta del secretario general de Podemos que ha generado polémica es la de Diego Cañamero. El sindicalista encabezará la candidatura por Jaén y asegura que no le consta que existan discrepancias por su fichaje. "Me ha felicitado todo el mundo de Podemos, todos los dirigentes", indica Cañamero.

Desde la formación niegan la división. "No, hay la voluntad de sumar fuerzas para desempatar y para ganar al PP las elecciones", destaca Errejón. Con estas listas, la coalición quiere acercarse al voto rural que no consiguió el pasado 20 de diciembre.