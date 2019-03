Un informe señala que Barreiro recibió miles de euros en sobornos de la empresa Vendex

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha negado rotundamente haber aceptado nunca sobornos del grupo Vendex, relacionado con la operación Pokemon, y ha advertido de que emprenderá las acciones legales oportunas para defender su honor.

Barreiro, que también es presidente provincial del PP de Lugo, ha asegurado que son "rotundamente falsas" las informaciones publicadas hoy por diversos medios sobre un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que, incorporado al sumario del caso Pokemon de concesión irregular de contratas en varios ayuntamientos gallegos, señala que en mayo de 2011 cobró sobornos del delegado en Galicia del grupo Vendex, gestor de servicios municipales en Galicia.

El dirigente popular se ha mostrado "absolutamente indignado" y ha señalado que es una "vergüenza", porque "jamás he cobrado nada de esta empresa ni de ninguna otra". Ha precisado que no conoce el informe del Servicio de Vigilancia Aduanera al que aluden estas informaciones y ha explicado que, tras leer lo publicado, ha contactado con su abogado para pedirle asesoramiento legal.

"Hasta que el asunto no deje de estar secreto no puedo querellarme", ha explicado Barreiro, que, no obstante, ha advertido que, una vez que pueda hacerlo, iniciará las acciones judiciales pertinentes, porque "esto es intolerable".

Según las informaciones publicadas por El País y La Voz de Galicia, un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), incorporado al sumario del caso Pokémon, que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la concesión de contratas municipales en varios ayuntamientos gallegos, apunta al cobro de sobornos por parte de Barreiro.

Estos diarios afirman que los agentes de aduanas deducen de varias intervenciones telefónicas que Barreiro habría cobrado 5.000 euros de la trama de la operación Pokemon el 20 de mayo de 2011 del delegado en Galicia del grupo Vendex