Inés Arrimadas: "Un hombre me preguntó cuándo se acabaría la independencia, que lleva cinco meses esperando un marcapasos"

"Ni el proceso de Kafka era tan kafkiano como el proceso de Puigdemont". Así ha comenzado Inés Artrimadas su discurso en el Parlament de Cataluña después de que el president Puigdemont anunciara que no va a convocar elecciones en Cataluña y así conseguir frenar la aplicación del artículo 155.

La líder de Ciudadanos en Cataluña le ha preguntado a Puigdemont que hasta dónde cree que van a aguantar los catalanes" y si "le parece normal la vergüenza que hemos tenido que pasar todos los que defendemos la autonomía de Cataluña". Arrimadas ha tachado de "lamentable" el procés indepentista y que "ni siquiera Puigdemont tenga la decencia de hablarlo en el Parlament".

Inés Arrimadas ha atacado duramente al president, al que tacha de no querer dialogar nunca: "A usted no le gusta dar la cara, no le gusta debatir, no le gusta dialogar". "¿Usted se cree que la señora Merkel le hubiera mandado una cartita para preguntarle si declaro la independencia?" ha preguntado Arrimadas.

La líder de C's ha pedido al president que no "hable de que el pueblo de Cataluña está unido, no es verdad" y le ha reconocido que él y su Gobierno "ha dividido en dos a la sociedad catalana y va a conseguir defraudar, mentir y enfadar a las dos mitades".

"Dicen ustedes que la culpa de todo es de los murcianos, de los andaluces de los gallegos… esa es su solución mágica, que consiste en decir a los catalanes que si dejamos de vivir con los murcianos o los madrileños vamos a poder solucionar todo" ha asegurado Arrimadas.