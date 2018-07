Inés Arrimadas, a Jordi Turull: "No puede venir como parte de la solución porque es parte del problema"

DISCURSO DE ARRIMADAS EN LA INVESTIDURA EXPRÉS

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, asegura en el Parlament que Jordi Turull "ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo": "Ustedes quieren alargar el lío, no quieren gestionar los problemas de los catalanes". Además le ha acusado de provocar "un capítulo más de esta novela": "Si no tuviera una cita con la Justicia mañana, no estaríamos aquí y usted lo sabe".