Varios miembros de Ciudadanos se han acercado hasta el lugar de Barcelona donde este viernes se produjo una auténtica batalla campal con quema de contenedores y lanzamiento de piedras y adoquines.

Inés Arrimadas, Lorena Roldan y Carlos Carrizosa, entre otros miembros de la formación, han mostrado su apoyo a la Policía por su labor y lo han hecho en medio de pitadas, insultos y gritos de "fuera".

Ciudadanos ignora los insultos

Se han vivido momentos de gran tensión mientras los miembros de Ciudadanos han ignorado a quienes les increpaban.

"Lo más grave es lo que no se ve, que son las familias muertas de miedo que están en su casa, las familias que no han ido a trabajar, que no se han atrevido a llevar a los niños al colegio y el enfrentamiento entre vecinos. Viniendo hasta aquí hemos visto cómo los que defendían a los Policías se tienen que enfrentar con quienes les están insultando. Esto es un verdadero conflicto social", ha denunciado Inés Arrimadas.

Arrimadas: "Esto es el fruto de alentar a los violentos"

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha añadido: "Quiero decirle al separatismo que no engaña a nadie, que ha alentado esto y lo ha protegido, ha pedido que la gente saliera a la calle a protestas y a no acatar las sentencias. Esto es el fruto de años de alentar a los violentos".

"El problema de la violencia en Cataluña no es sólo de un grupo de radicales que se dedican a destrozar Barcelona. Hay violencia cuando se obliga a la gente a cerrar los comercios, cuando no se deja a los estudiantes ir a las clases, cuando se cierran las carreteras y no se deja pasar a personas que tienen incluso una situación de necesidad", ha apuntado Arrimadas

Arrimadas: "¿Dónde está el presidente del Gobierno?"

"¿Dónde está el presidente del Gobierno?, ¿qué hace a 600 kilómetros del caos y del miedo?", ha preguntado Arrimadas. En este sentido, ha denunciado que "el Gobierno debe dejar de pensar en las elecciones y ponerse a pensar en los catalanes".