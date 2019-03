Imputados varios familiares del alcalde de Sabadell

La mujer, el hermano y el tío del alcalde de Sabadell están también imputados en el caso de corrupción por el cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, Manuel Bustos insiste en que es inocente.

Según los socialistas catalanes, sus cargos imputados en la Operación Mercurio tienen toda la confianza del partido, en palabras de Pere Navarro: "El apoyo desde el punto de vista humano y de la honorabilidad de las personas afectadas por el caso que conocimos ayer. Hay que recordar que en un estado de derecho, lo que existe, sobre todo, es la presunción de inocencia". Cumplen con el código ético y aceptan su renuncia. Pero después de hablar con ellos, apoyan su inocencia: "He escuchado sus argumentos. Yo les conozco, sé cómo actúan, y yo les creo cuando me dicen que son inocentes".

No es la primera vez que el alcalde de Sabadell se ve envuelto en la polémica. Están también imputados su esposa, jefa del gabinete de alcaldía; su hermano, concejal del Ayuntamiento; y su tío, al que el propio Bustos nombró presidente de la empresa municipal de Vivienda. El alcalde asegura no conocer los motivos de la imputación: "Él ha dicho en los medios de comunicación que por lo único que le han imputado es porque es familiar mío. Yo lo que sí sé es que el alcalde de Sabadell no tiene nada que ocultar".

Ahora se ve envuelto en una trama de comisiones ilegales. Adjudicación de obras previo pago de los constructores a funcionarios y políticos. CiU ha pedido que se "analicen los principales contratos que se han celebrado estos ultimos cinco años y también si el precio que se ha pagado es razonable".

De fondo, proyectos faraónicos como el de la construcción de la rotonda más grande de España, ya que dentro de ella cabría nada menos que el Camp Nou. Está en el mismo parque empresarial donde a final de año se pretende inaugurar la mayor tienda Ikea de todo el país.