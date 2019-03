El imputado Acebes se jactaba de que "el PP siempre tiene tolerancia 0 con los corruptos"

Hoy a Acebes se le pueden volver en contra sus propias palabras. "Pelotazos, facturas falsas...", hablaba del PSOE. Donde ahora el juez ve un sinfín de fisuras y movimientos supuestamente delictivos, él veía una fuente de razones para la alegría. "Mariano Rajoy tiene muchos motivos para estar orgulloso", decía el extitular de la cartera de Interior.

Hablaba con euforia de lo bien que se hacían las cosas en el PP de puertas adentro. "En el PP siempre ha habido tolerancia 0 con los corruptos y con los que incumplen la ley", decía. El entonces número dos del PP no dudaba en dar lecciones de ética: "Lo que nos importan son las ideas, los principios, los valores y nada más".

Aquello lo dijo Acebes en 2008, 4 años antes, frente a la mayor masacre terrorista de la historia de España, los principios y los valores no debían ser los mismos. "ETA buscaba una masacre en España", dijo el exministro de Interior.

Hoy no le faltan apoyos desde dentro del partido. Uno de los más originales, el de Aguirre, que dice que más vale que te acusen de mirar para otro lado. "No se le acusa de haberse llevado el dinero, se le acusa de conocer una cuenta b del partido y de no haberlo denunciado".

De momento la imputación no le sale cara a Acebes ni en el partido ni en Iberdrola, que a esta hora le mantiene en su Consejo de Administración.