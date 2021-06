La imputación de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de su marido, Ignacio López del Hierro, en la trama Kitchen ha pillado a este último en plena declaración en la comisión parlamentaria que la investiga en el Congreso.

De hecho, el empresario se ha enterado mientras comparecía, según ha asegurado, aunque se ha negado a responder a las preguntas de los diputados desde un principio porque ese tema se está investigando en los tribunales.

"Por respeto a la justicia y desde mi más absoluta consideración a esta cámara, tengo a bien comunicarles que no voy a contestar a las preguntas de los diputados", ha asegurado López del Hierro al arranque de su comparecencia. "No voy a responder, no voy a contestar, me repito a lo dicho al inicio", ha contestado en el interrogatorio.

"Me hubiera encantado contestarle, pero me he enterado en esta comisión de que estoy imputado", ha dicho López del Hierro a las preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Llevaba tiempo saliendo en la prensa"

De hecho, la noticia ha llegado en plena declaración y la diputada de Vox Macarena Olona ha procedido a leerle en voz alta el auto por el que se le imputan los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Seguidamente, el portavoz de Unidas Podemos en la comisión, Ismael Cortés, ha preguntado al marido de la expresidenta de Castilla-La Mancha si la citación "le ha pillado por sorpresa" como a los diputados.

"Hombre, por sorpresa, por sorpresa... No. Llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa", ha respondido, para nuevamente replicar con silencio cada una de las preguntas de los portavoces. Eso, sí, ha negado que pudiera acceder a los medios del Ministerio de Interior porque no era funcionario.

Alguno de los diputados sí que se esperaba que se conociera en algún momento dicha imputación. Minutos antes, el portavoz socialista Felipe Sicilia ha inquirido al compareciente si el juez le había trasladado la condición de imputado o si la esperaba.

"Lo que le pasa es que usted tiene miedo sobre lo que aquí pueda ocurrir y sobre lo que diga aquí. No está en el proceso judicial y ya tiene indicaciones judiciales... Quizás es que espera la imputación", ha señalado el diputado, a lo que no ha respondido López del Hierro.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recordado al ahora investigado que con la "importante" carga incriminatoria que hay sobre él, "tiene usted una oportunidad de desmentir todo".

López del Hierro le ha respondido pidiendo "rigor" en sus comentarios y que "no deje caer" cosas sin fundamento, insistiendo en que no tiene "nada más que declarar" con respecto al asunto que se dirime.

La declaración ha terminado pasado el mediodía y López del Hierro se ha ido tal y como ha entrado: en silencio y sin responder a las preguntas de los periodistas.