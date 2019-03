El PP impone la disciplina de voto y respalda en bloque la reforma del aborto de Gallardón

Los diputados del PP han cerrado filas en torno a la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y han rechazado la proposición no de ley del PSOE en la que pedía la retirada "inmediata" del texto y no continuar con su tramitación.

La iniciativa, cuya votación ha sido secreta a petición de los socialistas y se ha realizado en una urna, no ha sido aprobada por 183 votos en contra, 151 a favor y 6 abstenciones.

Aunque la votación ha sido secreta, algún diputado del grupo popular podría haber roto la disciplina de voto, ya que en una votación previa votaron 178 parlamentarios del PP que, sumados a los seis apoyos anunciados por Unió y el voto de UPN, resultarían 185 frente a los 183 obtenidos.

Al término del Pleno, Gallardón ha afirmado en declaraciones a las periodistas que hay que acatar la voluntad de la mayoría. "Entiendo el resultado como expresión de la voluntad popular, creo que la soberanía nacional, como todo el mundo sabe, reside en el pueblo español y está representado en esta Cámara", ha subrayado el ministro.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha defendido la iniciativa de no continuar con la tramitación del anteproyecto de reforma, se ha limitado a comentar a la salida sobre el resultado adverso para su grupo: "lo sabíamos, estábamos casi seguros".

La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos -que en el pasado ha mantenido opiniones diferentes a la del PP sobre el aborto-, preguntada por los periodistas si el resultado suponía un respaldo a la reforma ha contestado: "no, será un rechazo al PSOE, que no es lo mismo, punto y no vayáis más lejos porque eso es lo que hay".