Impiden a Albert Rivera visitar a Antonio Ledezma y al exalcalde de Caracas, en arresto domiciliario

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se encuentra de viaje en Caracas, ha afirmado que las autoridades venezolanas no le permitieron ver este martes a los opositores venezolanos Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, ambos en arresto domiciliario.

El político español trató de ver a ambos opositores acompañado de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde. Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas hasta 2015, fue detenido en febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de ese año acusado de participar en un intento de derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, fue detenido en marzo de 2014 y, tras un año en prisión, acusado de rebelión y asociación para delinquir, desde agosto de 2015 cumple arresto domiciliario por motivos de salud. Rivera se acercó al domicilio de Ledezma y posteriormente al de Ceballos, pero no pudo mantener un encuentro con ellos. Según ha declarado Ana Leonor Acosta, abogada de Ceballos y miembro de la campaña Todos Por La Libertad, son los órganos de seguridad los que, "siguiendo instrucciones del Gobierno, no de juez", no han permitido estas visitas.

A pesar de ello, el alcalde de San Cristóbal se asomó a la ventana, desde donde pidió "libertad para todos los presos políticos" mientras Rivera, Tintori y otros opositores le daban ánimos desde la calle. "Nos vemos pronto, pero fuera", le dijo el líder de C's.