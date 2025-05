Illa pone al PP de "ejemplo de mala política" por la campaña de "acoso" que realizan contra Pedro Sánchez

El Partido Popular no desaprovecha ninguna ocasión para cargar contra Pedro Sánchez en cualquier ámbito posible, un ataque constante que Salvador Illa ha calificado de campaña de acoso contra el presidente del Gobierno.

Illa, durante su intervención en la Festa de la Rosa del Vallès Oriental y Moianès, este sábado en Montmeló (Barcelona), ha cargado contra los 'populares' por hacer lo que para él es un ejemplo de mala política: "Estamos asistiendo a un ejemplo de mala política que es el acoso al presidente del Gobierno. ¿Quién lo protagoniza? El PP y sus terminales mediáticas y no mediáticas".

El president catalán ha recalcado que esta campaña de acoso está basada "en el barro y la mentira" con la finalidad de destruir a su adversario, en este caso Sánchez, pero, al mismo tiempo, ha predecido que su estrategia no funcionará: "Para que no te lo traduzcan mal, te lo voy a decir directamente en castellano (en referencia a Alberto Núñez Feijóo) para que me entiendas. Te hago un pronóstico: vais a fracasar. Estáis ya, de hecho, fracasando".

De hecho, Illa ha aventurado que a Pedro Sánchez le queda más tiempo de legislatura que al líder 'popular' al frente de su formación: "Hay Pedro Sánchez para rato. Y hay Alberto Núñez Feijóo hasta San Fermín". Esa fecha, el 7 de julio, el PP ha organizado un congreso que, para el president catalán, es la oportunidad para Feijóo de realizar alguna propuesta que merezca la pena para España y para Cataluña.

Por otro lado, el líder del PSC también ha remarcado que el presidente del Gobierno está apoyado por todo el PSOE así como una gran cantidad de españoles y catalanes que están "orgullosos" de medidas como que se hayan subido las pensiones, se haya implementado el ingreso mínimo vital y de que se haya revalorizado el salario mínimo interprofesional.